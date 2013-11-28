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مصادر : اختيار العوا رئيسا لحكومة الاخوان المسلمين فى لندن

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مصادر : اختيار العوا رئيسا لحكومة الاخوان المسلمين فى لندن مصادر : اختيار العوا رئيسا لحكومة الاخوان المسلمين فى لندن

كشف مصدر مطّلع بجماعة الإخوان المحظورة - في تصريحات لـلنهار - عن أنه قد وقع الاختيار من قبل جماعة الإخوان، على الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمحامي، ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، ليكون رئيسًا للحكومة التي أعلنت جماعة الإخوان المحظورة عن تشكيلها في لندن، لتكون موازية للحكومة المصرية الحالية.
وأكد المصدر، أن الدكتور "العوّا" قد غادر مطار القاهرة الدولي، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى لندن، ولم يفصح عن سبب زيارته التي حدّدها المصدر بأنها كانت للقاء المفكر الإسلامي محمد الجوادي، للاتّفاق حول تفاصيل عمل الجديدة.
وجدير بالذكر، أن "الجوادي" كان قد أعلن منذ يومين، عن تشكيل حكومة موازية من لندن، تشمل 11 من قيادات الإخوان المعتقلين حاليا، بينهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.

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