الدفاع الليبية : تشكيل قوة مشتركة مع السودان لحماية الحدود بين البلدين

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية العقيد عبد الرزاق الشهابي إن وزارة الدفاع الليبية أتفقت مع نظيرتها السودانية على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بين البلدين.

وأضاف الشباهي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس أن هناك تعاوناً مع الحكومة الإيطالية للمساعدة في مراقبة الحدود بأحدث الطرق عبرالأقمار الصناعية، موضحاً أنها ستكون جاهزة في أقرب وقت .

وأوضح أن وزير الدفاع النيجيري زار ليبيا يوم أمس الأربعاء لبحث موضوع حماية الحدود وإقامة مداخل شرعية في الحدود الجنوبية كما هو الحال في حدود ليبيا الشرقية والغربية.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن بريطانيا أبدت استعداها خلال زيارة وزير الدولة للشؤون العسكرية لليبيا يوم أمس لتقديم الدعم اللازم من خلال برنامج تدريبي في بريطانيا.

أ ش أ