أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

الدفاع الليبية : تشكيل قوة مشتركة مع السودان لحماية الحدود بين البلدين

Google+ Print
الدفاع الليبية : تشكيل قوة مشتركة مع السودان لحماية الحدود بين البلدين الدفاع الليبية : تشكيل قوة مشتركة مع السودان لحماية الحدود بين البلدين

وزارة الدفاع الليبية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية العقيد عبد الرزاق الشهابي إن وزارة الدفاع الليبية أتفقت مع نظيرتها السودانية على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بين البلدين.

وأضاف الشباهي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس أن هناك تعاوناً مع الإيطالية للمساعدة في مراقبة الحدود بأحدث الطرق عبرالأقمار الصناعية، موضحاً أنها ستكون جاهزة في أقرب وقت .

وأوضح أن وزير الدفاع النيجيري زار ليبيا يوم أمس الأربعاء لبحث موضوع حماية الحدود وإقامة مداخل شرعية في الحدود الجنوبية كما هو الحال في حدود ليبيا الشرقية والغربية.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن بريطانيا أبدت استعداها خلال زيارة وزير الدولة للشؤون العسكرية لليبيا يوم أمس لتقديم الدعم اللازم من خلال برنامج تدريبي في بريطانيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات