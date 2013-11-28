سر غريب على موقع يوتيوب .. اكتشفه

يعتبر موقع يوتوب من أقوى وأكثر مواقع مشاركة مقاطع الفيديو شهرة في العالم، الا أنه هناك استخدام “سري” يمكنك من خلاله إضاعة بعض الوقت والترفيه على نفسك من خلال استخدامه كلعبة الكترونية، وفيما يلي الطريقة بخطوات ثلاثة سهلة، بحسب ما جاء في تقرير على مجلة تايم الأمريكية.

- الخطوة الأولى، عند مشاهدة أي مقطع فيديو، اضغط على خيار وقف الفيديو.

- حرك مؤشر الفأرة إلى أي مكان خال “ابيض اللون” على الصفحة وانقر مرة واحدة.

- قم بإدخال الرقم 1980 ومن ثم استمتع بحماية مقطعك من الصواريخ عبر إطلاق النار عليها باستخدام المدافع الأربعة.

شبكةعيونالإخبارية

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