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متحدث الغرفة الأمنية بليبيا: الاشتباكات الجارية بين الجيش ومسلحين

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متحدث الغرفة الأمنية بليبيا: الاشتباكات الجارية بين الجيش ومسلحين متحدث الغرفة الأمنية بليبيا: الاشتباكات الجارية بين الجيش ومسلحين

أكد الناطق الرسمى للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى، مقدم "إبراهيم الشرع"، أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص بحوزتهم مبلغ من المال ومتفجرات فى إحدى البوابات الشرقية لمدينة بنغازى، وبعد ذلك بقليل قامت مجموعات مسلحة بالهجوم على الدورية المكلفة بحراسة الموقوفين، وامتد الاشتباك إلى عدة مناطق أخرى.

وقال الشرع، فى تصريح له، مساء اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاشتباكات الجارية الآن هى بين الجيش الليبى ومجموعات مسلحة.

وكانت بعض المواقع ، قد بثت أنباء حول اشتباكات بين الجيش الليبى وأنصار الشريعة الإسلامية.

يذكر أن ثلاثة جنود قتلوا خلال الاشتباكات الجارية الآن، وهناك أكثر من سبع إصابات بين الجنود.

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