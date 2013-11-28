الزمالك يطمئن لـ3 أسلحة مع فتح الله وعلي والصقر في إسقاط الحوامدية

اطمأن الزمالك لثلاثة أسلحة بفوز سهل على سكر الحوامدية في مباراة ودية أقيمت على أرض النادي الأبيض.

السلاح الأول هو قدرة محمود فتح الله على تنفيذ الركلات الثابتة، والتي أثمرت عن الهدف الافتتاحي للفريق الأبيض في المباراة.

الهدف الثاني جاء من سلاح أخر، وهو القوة البدنية للمهاجم أحمد علي، الذي اندفع وضغط على مدافع سكر الحوامدية واستخلص منه الكرة للتسجيل.

أما السلاح الثالث، فجاء من تصويبة معتادة للصقر أحمد حسن من خارج منطقة جزاء خصوم الزمالك.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

شهد اللقاء خروج شيكابالا مطرودا بسبب مشادة لفظية مع حكم المباراة.