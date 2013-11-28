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شيكابالا يعتذر للحكم بعد الطرد

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شيكابالا يعتذر للحكم بعد الطرد شيكابالا يعتذر للحكم بعد الطرد

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك على الاعتذار لحكم لقاء الفريق الأبيض وسكر الحوامدية لطفي.

شيكابالا تعرض لعرقلة من وجهة نظره، أما وجهة نظر الحكم أن مدافع الحوامدية استهدف الكرة فلم يحتسب خطأ للاعب منتخب .

اعترض شيكا على الموقف، وذهب للحكم وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، كانت نتيجتها خروج اللاعب مطرودا.

لكن بعد المباراة، ذهب شيكابالا لغرفة الحكم رفقة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض.

وتقبل الحكم اعتذار شيكابالا، وحرص فقط على نصحه بأن يلعب بهدوء أكبر وبعصبية أقل.

وكان الزمالك قد فاز على سكر الحوامدية بثلاثة أهداف دون رد، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للدوري الممتاز.

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