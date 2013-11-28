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ضياء السيد: لماذا لم تنتقدوا مبارك عندما كرم المنتخب في 2010

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ضياء السيد: لماذا لم تنتقدوا مبارك عندما كرم المنتخب في 2010 ضياء السيد: لماذا لم تنتقدوا مبارك عندما كرم المنتخب في 2010

انفعل ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب ، وهو يتحدث عن أعضاء في اتحاد الكرة رفضوا تكريم الجهاز الفني الذي قاده بوب برادلي.

برادلي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد نهاية عقده بانتهاء تصفيات إفريقيا المرشحة لكأس العالم بتوديع مصر للسباق على يدي غانا.

أعضاء اتحاد الكرة انقسموا بين فئة ترغب في تكريم جهاز برادلي، وأخرى ترفض ذلك وتقول: "نكرمهم على ماذا؟".

ورد ضياء السيد بغضب عبر قناة الحياة "يا سادة لم نطلب تكريما من الأساس منكم".

وتابع "لماذا يتهكم علينا بعض أعضاء اتحاد الكرة ويتحدثون بهذه الطريقة الرديئة.. هل نسوا".

وأضاف "هل نسوا أن الرئيس الأسبق مبارك كرم منتخب مصر رغم إخفاقه في التأهل لكأس العالم 2010".

وأوضح "هل كانوا وقتها يستطيعون انتقاد مبارك، لم نسمع صوت أي منهما وقتها".

وأكمل "برادلي تغير عليه 5 اتحادات كرة، واجه الجهاز الفني كله صعوبات غير معقولة وظللنا نتعامل مع الجميع بقمة الاحترام".

وأتم "برادلي شكر كل عضو في اتحاد الكرة سانده أو أيده، ويكون الجزاء أن يتم التهكم علينا".

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فيديو اليوم السابع

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