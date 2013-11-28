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تخصيص 500 ألف جنيه من موازنة هيئة تنشيط السياحة لتوزيعها على 13 جمعية أهلية بالوادي الجديد‎

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تخصيص 500 ألف جنيه من موازنة هيئة تنشيط السياحة لتوزيعها على 13 جمعية أهلية بالوادي الجديد‎ تخصيص 500 ألف جنيه من موازنة هيئة تنشيط السياحة لتوزيعها على 13 جمعية أهلية بالوادي الجديد‎

اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد

قام اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، بتخصيص 500 ألف جنيه من موازنة هيئة تنشيط السياحة لتوزيعها على 13 جمعية أهلية بمراكز الخمسة.
> وقال محافظ الوادى الجديد أنه تم توزيع 249 ألف جنيه كدفعة أولى على بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية والبيئية لدعم الصناعات بها وتسويق هذه المنتجات، التي تساهم في الترويج السياحي من خلال المنتجات البيئية المعبرة عن طبيعة الواحات.

وأضاف أنه سيتم توزيع باقي المبلغ مع بداية الأسبوع المقبل لباقي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصناعات اليدوية.

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