ضبط هارب من 28 حكم قضائى وبحوزته 8 كيلو بانجو وبندقية ألية ببنى سويف

ألقت قوات الأمن القبض على هارب من تنفيذ أكثر من 28حكماً قضائياً، وبحوزته بندقية آلية و8 كيلو بانجو بمركز الفشن.

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير الأمن، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية بعد معلومات وردت لمباحث الفشن تؤكد وجود المدعوحسين عبد الرحمن 30 سنة مسجل خطر بمنزله بنجع سعداوى، التابع لمركز الفشن، وهو هارب من تنفيذ من 28حكما قضائيا صادر ضده وعلى الفور قام النقيبان أحمد الدسوقى وعمرو حسونة معاونا المباحث على رأس حملة من المباحث.

وتم إلقاء القبض على المتهم وهو يقود سيارة بعد مطاردة على طريق الفشن شنرا، وبتفتيش السيارة تم العثور على بندقية آلية وكيس كبير به 8كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات، واحالته للنيابة.