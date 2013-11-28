“صباحي” يلتقي قيادات القبائل والعائلات السيناوية

التقى حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى اليوم الخميس وفداً من قيادات القبائل والعائلات السيناوية بحضور عدد من مسئولى التيار الشعبى بشمال سيناء فى العريش ورفح وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد .

وشارك فى اللقاء ممثلون عن عدد من القبائل والعائلات السيناوية من بينها الأخارسة والربايعة والعبايدة والرملات .

وعرض الوفد السيناوى المشكلات التى يواجهها أهالى سيناء، خاصة على الصعيد الأمني، والجوانب الإقتصادية والإجتماعية فى الحياة اليومية للمواطنين، كما قدم عدد من المقترحات والمشروعات والأفكار فى إطار الإهتمام بوضع سيناء وتنميتها.

واستنكر الوفد السيناوى بعض الممارسات الأمنية التى بدأت تطال رموز سيناوية حقوقية ووطنية ومجتمعية، وأكدوا دعمهم الكامل للجيش والشرطة، فى مواجهة الإرهاب، لكن دون انتهاك لحقوق وحريات المواطنين الأبرياء .

كما أكدوا أن الدولة القوية المطلوبة هى الدولة العادلة التى تضم مؤسسات دولة قوية وكذلك معارضة قوية ومنظمات مجتمع مدنى قوية.

وأكد “صباحي” على ضرورة الاهتمام الكامل بسيناء التى تمثل خط الدفاع الأول عن مصر على مدار تاريخها ببطولات وتضحيات أهلها ، والذين لا يزالون يتعرضون للتهميش والظلم، مؤكداً أن كل مصرى يدرك قيمة وأهمية سيناء يسعى لاستعادة أهالى سيناء كامل حقوقهم كمواطنين مصريين وتنمية سيناء وتطويرها.

أ ش أ