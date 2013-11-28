التعامل الخاطئ مع السرنجة قد يؤدى إلى الإصابة بفيروس "سى"

أصبح العديد من الأشخاص يستطيعون إعطاء الحقن بالمنزل توفيرا للمجهود المطلوب للذهاب إلى الصيدلية أو استدعاء شخص متخصص ومع ذلك زادت المخاطر بصورة كبيرة، فإذا تم التعامل بشكل خاطئ مع السرنجة قد تؤدى إلى نقل العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سى.

يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، إذا حدث بالخطأ "اتشك" الشخص الذى يقوم بإعطاء الحقنة، فهذا يعنى أنه أصبح معرضا للإصابة بالعديد من الأمراض، التى تنتقل عن طريق الدم، لذلك فأول تصرف يجب أن يقوم به الشخص، هو الهدوء وتمالك النفس، البعد عن الخوف والهلع.

وأضاف "الجويلى" أن التصرف الثانى يكون بالضغط مكان "شك الحقنة" بشدة لإنزال أكبر قدر من الدم (على أعلى تقدير نقطة دم)، وذلك خلال أول 30 ثانية من الجرح، ثم يتم تطهير الجرح بالكحول 70% وهو متوفر بالصيدليات.

وأوضح "الجويلى" ضرورة معرفة ما إذا كان المريض يعانى من أمراض معدية أم لا، حتى يمكن التصرف على هذا الأساس، إذا كنت ممن يقلقون على صحتهم بشدة فيمكنك إجراء تحليل PCR، كما يجب الاهتمام بالشخص خلال أسبوع، من تلك الإصابة خاصة إذا ظهرت أعراض تشبه البرد، لأن الإصابة بفيروس سى تتشابه بدايته مع الإصابة بالبرد.

وأكد "الجويلى" أن هناك احتمالا كبيرا من أن الأمراض المعدية لم تنتقل إليك بمجرد أن الشخص تعرض إلى "شك الحقنة" فإذا كان الشخص يحافظ على صحته من خلال تناول طعام صحى، ممارسة الرياضة، فإن ذلك يؤثر على جهازه المناعى والذى بكل تأكيد سيعمل على القضاء على فيروسات قد تدخل إلى الجسم، حتى وأن كان فيروس سى، لكن ذلك لا يمنع الوقاية وإجراء التحاليل لاطمئنان فقط لا غير.