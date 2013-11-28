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الجينات الوراثية عند الوالدين سبب الإصابة بـ"عدو الشمس"

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الجينات الوراثية عند الوالدين سبب الإصابة بـ"عدو الشمس" الجينات الوراثية عند الوالدين سبب الإصابة بـ"عدو الشمس"

يعرف مصابو "المهق" بأعداء الشمس، وذلك نتيجة غياب الصبغة فى الأعين، و الجلد، و الشعر، وتظهر عند التقاء مواريث متنحية موروثة من الأبوين.. يسأل قارئ، ما هو مرض "المهق"، وكيف يصاب به الأطفال؟

يجيب الدكتور "هانى الناظر" استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا، إن مرض المهق أو"الألبينو" يعد علميًا واحدًا من المشاكل أو الأمراض التى يطلق عليها الأمراض الوراثية، التى تحدث نتيجة خلل جينى، يؤدى لفقدان الطفل عند الولادة مادة الميلانين من الجلد والعين والشعر.

وأشار "الناظر" إلى إن مادة الميلانين هى المادة المسئولة عن لون الجلد والعينين والشعر وهى مسئولة أيضا عن حماية تلك الأعضاء من أخطار أشعة الشمس فوق البنفسجية، ولذلك فهؤلاء الأشخاص عرضه دائماً لمشاكل خطيرة إذا تعرض مباشرة للشمس فقد يحترق الجلد أو تتعرض العين للأذى.

وأوضح هانى أن مصابى المهق "أعداء الشمس" مطالبون دائماً بارتداء النظارات الطبية السوداء، بالإضافة إلى ضرورة دهان الجلد بالكريمات الواقية من الشمس عند الخروج نهارًا، ويفضل دائماً عدم التعرض للشمس، ومن أخطر المشاكل التى من الممكن أن يتعرضوا لها سرطان الجلد، فى حالة التعرض المستمر للشمس، دون استخدام وسائل الحماية.

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مصر 365