رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع مدير أمن المطار مكافحة عمليات التهريب

أكد مصدر بجمارك مطار القاهرة الدولى أن محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، نجح فى إنهاء غضب رجال جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة، ووقف تهديداتهم بالإضراب عن العمل لحين تلبية طلباتهم فى مواجهة شرطة مطار القاهرة فيما يخص التدخل فى عمليات التهريب.

كما التقى الصالحى اللواء علاء الدين على، مدير أمن مطار القاهرة، للتنسيق معه بشأن أداء كل جهة فى جمارك قرية البضائع لعملها دون التدخل فى عمل الجهات الأخرى، والتنسيق فى القضايا المتعلقة بعمليات التهريب، كما قرر إلغاء قرار نقل أحمد الجيزاوى المدير العام بجمارك القرية، وإلغاء قرار نقله.

وكان رجال جمارك قرية البضائع قد أضربوا عن العمل أمس الأربعاء لمدة خمس ساعات، احتجاجا على تدخل مباحث قرية البضائع فى عملهم، وهددوا بتكرار الإضراب لتلبية طلباتهم، إلا أن الصلحاوى قام بزيارة لهم ونجح فى تنفيذ طلباتهم.