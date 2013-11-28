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بالصور.. محافظ القليوبية يكرم 70 طالباً من أوائل الشهادات العامة

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احتفل المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، بحفل أسرى كبير بمكتبة العامة، وقام بتهنئة وتكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والشهادات الإعدادية وااابتدائية والأزهرية بالمحافظة، وتم تكريم 70 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات العامة بجميع المراحل التعليمية، وتم عمل حوار مفتوح مع أولياء الأمور والطلبة حول طموحاتهم ومعلوماتهم العامة، وكيفية الإعداد والتخطيط لمستقبل أفضل.

وتم منح شهادات تقدير وجوائز مالية لكل طالب، وفى كلمته التى ألقاها محافظ القليوبية بهذه المناسبة أشاد بجهود أبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور والأساتذة والمعلمين.

وقال المحافظ، إن الارتقاء بالتعليم والنهوض به يمثل محورًا أساسيًا من المحاور التى تعمل الدولة من أجلها لإعداد أجيال قادرة على تحمل مسئولية العمل الوطنى وبناء مصر.

وفى نهاية اللقاء قدم أهالى وأسر المتفوقين الشكر للمحافظ على دعمه الكامل للعملية التعليمية، ورعايته للمتفوقين من أبناء المحافظة، وذلك بحضور بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام، والأستاذ أحمد عصمت السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد شلبى يوسف شلبى مدير العلاقات العامة.

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