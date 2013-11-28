"صان الحجر" بالشرقية تطلق اسم شهيد الشرطة على أحد شوارعها

قرر مجلس مدينة صان الحجر بالشرقية إطلاق اسم الشهيد النقيب "إبراهيم صفا " معاون مباحث المركز على أحد شوارع المدينة تكريما له بعدما ضحى بحياته فى سبيل أداء واجبه الوطنى.

كان النقيب استشهد فجر الثلاثاء على يد أحد البلطجية خلال تصديه له بعد ترويعه لمواطنين بعزبة الزكى دائرة المركز و إطلاق النيران عليهم بصورة عشوائية.

وفور وصول الشهيد قام القاتل بإطلاق النيران عليه هو والقوة المرافقة له مما أدى لاستشهاده و إصابة مخبر سرى "وليد عفيفى" فى حالة خطرة.

> و فور ضبط القاتل "محمد عبد العادل" تجمهر الأهالى أمام المركز واقتحموا غرفة المأمور و انهالوا بالضرب على المتهم حتى فارق الحياة وسحبوا الجثة للخارج للاحتفال بها و"تطبيق حد الحرابة " .

وفور علم والد الضابط الشهيد بالخبر أعرب عن ارتياحه و وجه الشكر لمجلس المدينة و للأهالى التى انتقمت من القاتل ليستريح الشهيد فى قبره على حد تعبيره، ولافتا إلى أن ذلك دليل على حب الأهالى له وأكملت الأم أن الشهيد كان مجتهد ومخلص فى عمله وأنه تم تكريمه من وزير الداخلية.