أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

”السيسي” و”أردوغان” وجها لوجه على ”التايم”: المنافسة تشتد بينهما والأصوات في تزايد مستمر

Google+ Print
”السيسي” و”أردوغان” وجها لوجه على ”التايم”: المنافسة تشتد بينهما والأصوات في تزايد مستمر ”السيسي” و”أردوغان” وجها لوجه على ”التايم”: المنافسة تشتد بينهما والأصوات في تزايد مستمر

بعد إعلان مجلة "التايم" الأمريكية عن ترشيحاتها الجديدة لشخصية العام الجاري منذ أيام، وبعد تواجد الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كأحد أبرز الشخصيات الصاعدة هذا العام، بدأت المجلة عبر موقعها الإلكتروني في تنظيم مواجهات بين الشخصيات المتنافسة، كل في مجاله.
وقد جاءت المنافس أمام الفريق أول عبدالفتاح السيسي، هو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وهي المنافسة التي تشتد رحاها على موقع "التايم"، من حيث عدد المصوتين الذين بلغ عددهم حاليا 378 ألف صوت للاثنين معا بالتقريب، تتزايد باستمرار وبدون توقف، على عكس بقية المنافسات على الموقع والتي تتسم بعضها بالهدوء الشديد في المنافسات.
يتيح الموقع للمصوتين إمكانية الدخول والتصويت باستخدام حساب "فيس بوك" و"تويتر"، وهو ما يظهر الصور الشخصية للمصوتين أسفل أرقام التصويت، والتي يظهر في غالبيتها أصحاب "شعار رابعة الأصفر".
ويتفوق حاليا رئيس الوزراء التركي في ذلك التصويت بنسبة 51% أمام 49% للسيسي من مجموع المصوتين، وهي النسبة التي كانت تختلف منذ ساعة، حيث كان أردوغان خلالها يحوز على 52% من مجموعة الأصوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط

نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط

عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية

عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية