”السيسي” و”أردوغان” وجها لوجه على ”التايم”: المنافسة تشتد بينهما والأصوات في تزايد مستمر

بعد إعلان مجلة "التايم" الأمريكية عن ترشيحاتها الجديدة لشخصية العام الجاري منذ أيام، وبعد تواجد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كأحد أبرز الشخصيات الصاعدة هذا العام، بدأت المجلة عبر موقعها الإلكتروني في تنظيم مواجهات بين الشخصيات المتنافسة، كل في مجاله.

وقد جاءت المنافس أمام الفريق أول عبدالفتاح السيسي، هو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وهي المنافسة التي تشتد رحاها على موقع "التايم"، من حيث عدد المصوتين الذين بلغ عددهم حاليا 378 ألف صوت للاثنين معا بالتقريب، تتزايد باستمرار وبدون توقف، على عكس بقية المنافسات على الموقع والتي تتسم بعضها بالهدوء الشديد في المنافسات.

يتيح الموقع للمصوتين إمكانية الدخول والتصويت باستخدام حساب "فيس بوك" و"تويتر"، وهو ما يظهر الصور الشخصية للمصوتين أسفل أرقام التصويت، والتي يظهر في غالبيتها أصحاب "شعار رابعة الأصفر".

ويتفوق حاليا رئيس الوزراء التركي في ذلك التصويت بنسبة 51% أمام 49% للسيسي من مجموع المصوتين، وهي النسبة التي كانت تختلف منذ ساعة، حيث كان أردوغان خلالها يحوز على 52% من مجموعة الأصوات.

شبكةعيونالإخبارية

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