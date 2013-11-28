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السعودية: مذيع مشهور يعتدي على الاطفال جنسياً

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السعودية: مذيع مشهور يعتدي على الاطفال جنسياً السعودية: مذيع مشهور يعتدي على الاطفال جنسياً

استطاع حراس أمن مول شهير بالعاصمة الرياض، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضبط مذيع بقناة شهيرة، تورط باستدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، عندما كان يقوم بتقديم برامج ترفيهية للأطفال بداخل المول، بعد رصده خارجاً من المول برفقة طفل (9 سنوات). واثا هذا الخبر موجة من التعليقات والغضب في موقع تويتر:

@asule90  مدرسه عندنا زمان طلبت من الإداره إنهم يعملوا لنا محاضرات توعويه عن الجنس وعن التحرش بشكل عام وطردوها

@monasofya  واضح أن الخبر أذيع ليجير لصالح الهيئة بينما المجرم مُتستر عليه وبيطلعش منها زي الشعرة من العجين

@asule90  مجتمع ربى أبناؤه على العيب والحرام في دي الأمور والغالبيه أتعلموها من المدرسه ومن الشارع إيش تستنوا ؟؟

@abus3oud  غياب قانون ضد التحرش والعنف للأطفال يجعل مرضى البيدوفيليا ( إشتهاء الأطفال )يعيثون في الأرض فساداً

@mjeed999  جميل ان نحرص ابناءنا وبناتنا علي اجسامهم ووقايتهامن العابثين  ونبتعد عن  مايثير العيون ونحصنهم بالاذكار

@Shalyymar  ومازال أطفالنا اليوم بلا توعية من أسرهم مادام التعليم خبر خير بكيفية التصرف في حال تعرضهم للتحرش !

@Foz_56  ومذيع بعد حسبي الله تشوفون اذا عملو له شي راح يطلع واحنا حتى ماعرفناه اقل شي شهرو فيه عشان ينفضح المعفن

@aameralamer  ياليت يطبقون عندنا سياسة التشهير   خل الناس تعقل وتحسب الف حساب قبل ما يفكون في التحرش

@amjaddb  ياخي انا استغرب من هذا الشعب الي تفكيره جنس امسكوا نفسكم وادعوا ربكم

@manamahdi  اكيد بيقول مريض نفسي... لاننا خلينا المرض النفسي شماعه... لو القصاص زي اول كان مافيه مريض نفسي

@besh960  هو مثل غيره ماله داعي تشهير وبعدين مانتشر الخبر اﻻ بوعون اﻻباء واﻻمهات

‏@hinata_sama1  يجب التشهير لماذا التستر على المتحرشين؟ فقد يقع المزيد من الضحايا لهذا السبب! والساكت عن الحق شيطان أخرس

@SSSS1408  يامن تستعجلون على معرفه من هو هل هو حب في الفضيحه والشماته أم لشي أخر !!! والأيام القادمه ستعرفونه

@seebaa_1222  حقه التشهير به  وتوزيع بروشرات ع المدارس بصورته ومكان  سكنه ،، لأخذ الحذر !! كما في أمريكا

@3eppoD  المفروض يكون له أكثر من عقوبة من جلد وتشهير وتغريمه غرامة مالية عالية ويكون فيه حق خاص وحق عام.

@qaahr   للاسف الاهل يتحملون جزاء من الخطاء بترك اطفالهم بدون متابعة او رقابة بحجة انه ثقة لانه مشهور

@abus3oud  لم يسلم اللأطفرل من العنف الأسري ولا من التحرش الجنسي ولا من الضرب في المدارس عن أي قيم تتحدثون!

@hinata_sama1  والدولة تلعب دور كبير في مثل إنتشار مثل هذه الظاهرة ذلك لعدم وجود عقوبة صارمة فمن أمن العقوبة أساء الأدب

@msasam1  لابد من مراقبة الأبناء مراقبة دقيقة وقطع أي علاقة لديهم لا تليق بأعمارهم .. أبنائُكم في ذمتكم

@words50  الاطفال من مين والا مين نحميهم المذيع يعتدي عليه وكذلك المعلم والاب والام من يحميه من المجتمع

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