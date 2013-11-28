السعودية: مذيع مشهور يعتدي على الاطفال جنسياً

استطاع حراس أمن مول شهير بالعاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضبط مذيع بقناة شهيرة، تورط باستدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، عندما كان يقوم بتقديم برامج ترفيهية للأطفال بداخل المول، بعد رصده خارجاً من المول برفقة طفل (9 سنوات). واثا هذا الخبر موجة من التعليقات والغضب في موقع تويتر:

@asule90 مدرسه عندنا زمان طلبت من الإداره إنهم يعملوا لنا محاضرات توعويه عن الجنس وعن التحرش بشكل عام وطردوها

@monasofya واضح أن الخبر أذيع ليجير لصالح الهيئة بينما المجرم مُتستر عليه وبيطلعش منها زي الشعرة من العجين

@asule90 مجتمع ربى أبناؤه على العيب والحرام في دي الأمور والغالبيه أتعلموها من المدرسه ومن الشارع إيش تستنوا ؟؟

@abus3oud غياب قانون ضد التحرش والعنف للأطفال يجعل مرضى البيدوفيليا ( إشتهاء الأطفال )يعيثون في الأرض فساداً

@mjeed999 جميل ان نحرص ابناءنا وبناتنا علي اجسامهم ووقايتهامن العابثين ونبتعد عن مايثير العيون ونحصنهم بالاذكار

@Shalyymar ومازال أطفالنا اليوم بلا توعية من أسرهم مادام التعليم خبر خير بكيفية التصرف في حال تعرضهم للتحرش !

@Foz_56 ومذيع بعد حسبي الله تشوفون اذا عملو له شي راح يطلع واحنا حتى ماعرفناه اقل شي شهرو فيه عشان ينفضح المعفن

@aameralamer ياليت يطبقون عندنا سياسة التشهير خل الناس تعقل وتحسب الف حساب قبل ما يفكون في التحرش

@amjaddb ياخي انا استغرب من هذا الشعب الي تفكيره جنس امسكوا نفسكم وادعوا ربكم

@manamahdi اكيد بيقول مريض نفسي... لاننا خلينا المرض النفسي شماعه... لو القصاص زي اول كان مافيه مريض نفسي

@besh960 هو مثل غيره ماله داعي تشهير وبعدين مانتشر الخبر اﻻ بوعون اﻻباء واﻻمهات

‏@hinata_sama1 يجب التشهير لماذا التستر على المتحرشين؟ فقد يقع المزيد من الضحايا لهذا السبب! والساكت عن الحق شيطان أخرس

@SSSS1408 يامن تستعجلون على معرفه من هو هل هو حب في الفضيحه والشماته أم لشي أخر !!! والأيام القادمه ستعرفونه

@seebaa_1222 حقه التشهير به وتوزيع بروشرات ع المدارس بصورته ومكان سكنه ،، لأخذ الحذر !! كما في أمريكا

@3eppoD المفروض يكون له أكثر من عقوبة من جلد وتشهير وتغريمه غرامة مالية عالية ويكون فيه حق خاص وحق عام.

@qaahr للاسف الاهل يتحملون جزاء من الخطاء بترك اطفالهم بدون متابعة او رقابة بحجة انه ثقة لانه مشهور

@abus3oud لم يسلم اللأطفرل من العنف الأسري ولا من التحرش الجنسي ولا من الضرب في المدارس عن أي قيم تتحدثون!

@hinata_sama1 والدولة تلعب دور كبير في مثل إنتشار مثل هذه الظاهرة ذلك لعدم وجود عقوبة صارمة فمن أمن العقوبة أساء الأدب

@msasam1 لابد من مراقبة الأبناء مراقبة دقيقة وقطع أي علاقة لديهم لا تليق بأعمارهم .. أبنائُكم في ذمتكم

@words50 الاطفال من مين والا مين نحميهم المذيع يعتدي عليه وكذلك المعلم والاب والام من يحميه من المجتمع

شبكةعيونالإخبارية

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