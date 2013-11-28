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بالصور.. حمدين صباحى يلتقى وفد قبائل سيناء والتيار الشعبى بالعريش

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التقى حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، ظهر اليوم الخميس، وفدا من قيادات القبائل والعائلات السيناوية، بحضور عدد من مسئولى التيار الشعبى بشمال سيناء فى العريش ورفح وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد.

وشارك فى اللقاء ممثلون عن عدد من القبائل والعائلات السيناوية، من بينها الأخارسة والربايعة والعبايدة والرملات، وعرض الوفد السيناوى المشكلات التى يواجهها أهالى سيناء، خاصة على الصعيد الأمنى، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى الحياة اليومية للمواطنين، كما قدم عددا من المقترحات والمشروعات والأفكار فى إطار الاهتمام بوضع سيناء وتنميتها.

واستنكر الوفد بعض الممارسات الأمنية التى بدأت تطال رموزا سيناوية حقوقية ووطنية ومجتمعية، وأكدوا دعمهم الكامل للجيش والشرطة، فى مواجهة الإرهاب، دون انتهاك لحقوق وحريات المواطنين الأبرياء.

كما أكدوا أن الدولة القوية المطلوبة هى الدولة العادلة التى تضم مؤسسات قوية، وكذلك معارضة قوية ومنظمات مجتمع مدنى قوية.

ومن جانبه شدد "صباحى" على ضرورة الاهتمام الكامل بسيناء التى تمثل خط الدفاع الأول عن على مدار تاريخها ببطولات وتضحيات أهلها، والذين لا يزالوا يتعرضون للتهميش والظلم، مؤكدا أن كل مصرى يدرك قيمة وأهمية سيناء، ويجب أن يسعى لكى يستعيد أبناؤها كامل حقوقهم كمواطنين مصريين وتنمية سيناء وتطويرها.

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