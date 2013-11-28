عبد العزيز فاضل يتفقد مستسشفى مصر للطيران

تفقد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، ظهر اليوم الخميس مستشفى مصر للطيران لزيارة المرضى من العاملين بوزارة الطيران والشركات التابعة لها والاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم والاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

وزار الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام المستشفى المختلفة والتقى بعدد من المرضى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وتمنى لهم سرعة الشفاء.

كما التقى فاضل بالعاملين فى المستشفى للاطمئنان والتعرف على المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها فى المستقبل القريب وبحث مطالبهم ووعد بدراستها والسعى على تحقيقها فى إطار الإمكانات المتاحة، مؤكداً على اهتمامه الشديد بالعنصر البشرى باعتباره هو المحرك الرئيسى نحو التغيير والتطوير إلى الأفضل مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية الحقيقية رغم كل الصعوبات التى تواجهها الدولة.

كما أشاد فاضل بجهود جميع العاملين بالمستشفى وبالروح الطيبة بينهم، كما أكد على دور العاملين الرئيسى فى العبور من هذه الأزمة، كما تقدم بالشكر للعاملين على الوعى الكامل والحفاظ على انتظام وسير العمل وانعدام المطالب الفئوية، وحثهم على بذل قصارى الجهد والجدية فى العمل لراحة وخدمة المرضى بالمستشفى، مشيرا إلى ما أبدوه من وعى شديد وحرص على تقديم الرعايا الطبية للمرضى.