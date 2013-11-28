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مهندس يوناني يطوّر شريحة إسلامية للجوالات القديمة

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مهندس يوناني يطوّر شريحة إسلامية للجوالات القديمة مهندس يوناني يطوّر شريحة إسلامية للجوالات القديمة

المهندس اليوناني إيانيس هاتسوبولوس يطوّر شريحة خاصة بالمسلمين وذلك لمساعدتهم على ممارسة شعائرهم الدينية.

الشريحة الجديدة تساعد على تحديد قبلة الصلاة، وترسل رنّات عند الآذان للإعلان عن أوقات الصلاة، كما أنها تكتم صوت الهاتف بشكل مباشر أثناء إقامة الصلوات، لتمكن المصلي من القيام بشعائره دون إزعاج، وذلك بحسب ما ذكر موقع "أريبيان بزنس".

وما يميّز الشريحة "الإسلامية" أيضاً إمكانية يمكن إدخالها على موديلات الهواتف القديمة، أو ما يسمى بـ"الأجيال القديمة".

ونقل الموقع عن المهندس اليوناني قوله بأن فكرة تصميم مثل هذه الشريحة تعود إلى عام 2009، حين زار المنتدى العالمي للاتصالات المتحركة في برشلونة بإسبانيا، وشاهد عرض إل جي لهاتف مجهز بتطبيقات للمسلمين، ففكر في تطوير ذلك في الشريحة نفسها والتي تستطيع تحويل أي هاتف إلى "جوال إسلامي".

هذا وينوي المهندس إيانيس هاتسوبولوس صاحب الإختراع ربط أهم وظائف الشريحة "الإسلامية" بالموقع الاجتماعي فيسبوك، حتى تنتشر بين جيل الشباب.

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