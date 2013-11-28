\إخلاء سبيل7 من طلاب المحظورة لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل الدراسة بجامعة الأزهر

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار احمد مجدى عبد الغنى وكيل النيابة اخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الازهر المنتيمن الى جماعة الاخوان المحظورة بكفالة الف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمحاولة اثارة الشغب تعطيل الدراسة بجامعة الأزهر.

واسندت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب ومحاولة تعطيل العمل العام واثارة الفتنة والفوضى.

وكان نظم عدد من طلبة الإخوان مسيرة بجامعة الازهر، احتجاجا على تجميد نشاط اتحاد الطلاب وقاموا بإثارة الشغب ومحاولة تعطيل الدراسة من خلال استخدام الطبول والدفوف والفوفوزيلا ورفعهم شعارات رابعة لإثارة الفتنة والفوضى بين الطلاب، بالإضافة إلى دعوة زملائهم إلى الإضراب عن الدراسة، فتم القبض على 7 منهم وتم تسليمهم الى قسم ثان مدينة نصر وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.