رونالدو يغيب عن تدريبات ريال مدريد

(إفي): أجرى فريق ريال مدريد الإسباني مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بلد الوليد في الليجا السبت المقبل، وذلك بعد ساعات من انتصاره الكبير الليلة الماضية على جالاتا سراي التركي 4-1 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستمر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التدريبات لحصوله على راحة عقب إصابة عضلية خفيفة تعرض لها في مباراة ألميريا بالجولة الماضية.

كما تغيب البرتغالي الآخر فابيو كوينتراو والألماني سامي خضيرة والفرنسي رافائيل فاران، حيث يعانون من إصابات مختلفة.

وأكد الملكي تأهله الى ثمن النهائي على رأس المجموعة الثانية في دوري الأبطال بعد اكتساح جالاتا سراي، بفارق كبير عن وصيفه يوفنتوس الإيطالي.