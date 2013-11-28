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ضبط سلاح ناري فى فض مشاجرة بسبب لهو الاطفال بسوهاج‎

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ضبط سلاح ناري فى فض مشاجرة بسبب لهو الاطفال بسوهاج‎ ضبط سلاح ناري فى فض مشاجرة بسبب لهو الاطفال بسوهاج‎

صورة ارشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة واطلاق اعيرة نارية بناحية الوقدة بالمراغة .

وبالانتقال والفحص تبين ان المشاجرة بين طرفين الاول ايمن كمال عبد الله سن 36 عامل وطرف ثان منصور فوزي فهمي سن 57 عامل ومحمد فهمي جاد سن 28 عامل ومحمد السيد فهمي سن 44 عامل ، لهو الاطفال  .

تم السيطرة علي الواقعة وضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدي علي الاخر دون حدوث اصابات واتهم الطرف الثاني الاول باطلاق اعيرة نارية من سلاح ناري في الهواء بقصد التهديد وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي صناعة محلية ، تم التحفظ عليه وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .

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