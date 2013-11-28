التظاهر ضد قانون التظاهر .. والإخوان يصيدون في الماء العكر

تقرير : أحمد عيسى

حكومة جاءت بالتظاهر تصدر قانونا ضد التظاهر، وداخلية أزادت على تطبيق القانون أساليبها القديمة التي كاد الشعب أن يتناساها .

احترس .. الثورة ترجع إلى الخلف، هذا لسان حال الثورة وثوارها.

منذ صباح ذلك اليوم ، والعاصمة تعيش في حالة ترقب للأحداث التي ممكن أن تشهدها ، وبدأ اليوم بتكثفت قوات الأمن من استعداداتها على مداخل شارعي فيصل والهرم بالجيزة، و تم الدفع بعدد كبير من سيارات الأمن المركزي والمدرعات ، ولم يحدث شيء من جانب الجماعة وأنصارها وإنحصرت تظاهراتهم داخل الجامعات فقط ، واستمروا في مراقبة هذا اليوم المليء بالمفاجأت .

الداخلية .. الطبع يغلب التطبع

تسلمت وزارة الداخلية قانون التظاهر الذي يعيد استخدام قواتهم مرة أخرى بعد أن افتقدوها بنجاح ثورة 25 يناير .

فيما انطلقت مظاهرة إحياء ذكرى جابر صلاح المعروف إعلاميًا بـ “جيكا” ، من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة ، بالهتافات ، والمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد ، الذي اعتبره العديد رمز الموجة الثانية من الثورة المصرية يوم 30 يونيو، حيث نظم العشرات مسيرة إلى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ، وأعلنوا عن فعاليات مفاجأة ذلك اليوم ، إلا أن حاصرت قوات الأمن المسيرة أمام النقابة ، وبدأت في تنفيذ قانون التظاهر التي استلمته من رئاسة الجمهورية ، وأمهلت المشاركين في التظاهرة 5 دقائق لفضها ، ورد المتظاهرون عليهم بهتاف “الداخلية بلطجية” ، وبعد مرور الفترة التي حددتها قوات الأمن الموجودة في محيط شارع عبد الخالق ثروت ، تقدمت عربات الدفاع المدني وأطلقت عليهم المياه لتفريقهم ، وبالفعل نجحت في ذلك وطاردتهم حتى تفرقوا بالشوارع المحيطة وتم القبض على البعض .

وكان ما حدث في إحياء ذكرى “جيكا” تهديد حقيقي من قوات الأمن للداعيين لمظاهرة “لا للمحاكمات العسكرية” ورفض قانون التظاهر الجديد ، أمام مقر لجنة “الخمسين” لتعديل الدستور بمجلس الشورى في شارع القصر العيني ، وقد اجتمع القائمون على المظاهرة ، وأصروا على تنفيذ تلك الفعالية ، وكانت المفاجأة بنزول أعداد من الشباب للاشتراك مع منظمي الوقفة الاحتجاجية أمام الشورى ، حتى المختلفين معهم والمنسحبين من الحياة السياسية .

و للمرة الثانية في نفس اليوم ، نفذت قوات الأمن الموجودة أمام الشورى ، نصوص قانون التظاهر وحذرت المتظاهرين من خلال مكبرات الصوت ، ” إن لم يتفرقوا خلال 5 دقائق سوف تطلق عليهم مدافع لفضهم ” ، وأصر المتواجدون على الاستمرار ، وبعد انتهاء المدة ، ضربت قوات الدفاع المدني المتظاهريين بالمياه ، وألقت القبض على العشرات منهم ، وإحتجزتهم داخل المجلس ، فيما تفرق باقي المتظاهريين في الشوارع الجانبية لشارع القصر العيني .

وتجمع باقي المتظاهريين الذين فروا بعد فض قوات الأمن للمظاهرة أمام كوبري قصر النيل ، ونظموا مسيرة على كورنيش النيل حتى وصلوا إلى ميدان عبد المنعم رياض ، و إستمروا حتى تمركزوا بميدان طلعت حرب .

وكانت المفاجأة ، بتجمع الشباب بمختلف أطيافهم منهم المتعاطف والداعيم والمشارك منذ بداية اليوم ، و شارك الكثيرون لا لمطالب اليوم وإنما لتعاطفهم مع المقبوض عليهم أمام الشورى بعد ، إنتشار عدد من التسجيلات المصورة والصورة التي تفيد بضرب الفتيات والشباب بعد القبض عليهم .

الخولي : الـ 48 ساعة الحاسمة

وعلى إثر تداعيات قانون التظاهر وأول تفعيل له من قبل الداخلية في وقفة لا للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى، أكد طارق الخولي الناشط السياسي وعضو تكتل القوى الثورية ووكيل مؤسسي حزب 6 أبريل أنه في الفترات السابقة كانت هناك تخوفات لدى الشباب من مؤامرات إجهاض الثورة والرجوع إلى ما قبل 25 يناير، حتى جاء قانون التظاهر الذي وصفه الخولي بأنه ليس في وقته بالمرة لأنه أعطى انطباعا لشباب الثورة والمتظاهرين أن الدولة البوليسية في طريق العودة إلى المشهد لاسياسي المصري.

الـ 48 ساعة المقبلة حاسمة في مصير قانون التظاهر، هذا ما أكده الخولي بجانب أن التظاهرات ضد القانون الذي ينمعها، فتحدي القانون والصمود في الشارع هو السبيل الوحيد لمراجعته، مشيرا إلى أن مستقبل القانون سيحسم عند أول تظاهرة اليوم أو غدا دون إخطار حيث قال : وقتها سيكون الصدام الحقيقي .

وعلى جانب آخر من ذات السياق أوضح الخولي ما وصفه بخطة الإخوان للصيد في المياه العكرة، حيث قال : الإخوان سيتخذون خطوات تصعيدية حتى يندمجون مرة أخرى داخل الشارع والتظاهرات، في البداية سيدعم الإخوان التظاهرات ضد قانون التظاهر، ويستنكر عنف الداخلية، ثم سيدعم التظاهرات بنزو غير معلن لعناصره، ثم سيشارك بأحشاد كبيرة معلنة باسم الإخوان في التظاهرات، لاستغلال الصدع الذي حدث بين النظام والثوار بسبب قانون التظاهر .

قانون التظاهر .. قبلة الحياة للثورة

انسحب عدد من أعضاء لجنة الخمسين ، أثناء اجتماعهم ، وهدد البعض منهم مثل الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بعدم استكمال عمل اللجنة إلا بعد الإفراج عن المقبوض عليهم .

وتجمع المئات في ميدان طلعت حرب ، و فيما كانت ضربة الداخلية للمتظاهريين أمام الشورى ، قبلة الحياة للثوار بعد شهور من التفتيت والفرقة ، وشعر بعض الثوار بسعادة عارمة لعودة الحالة الثورية إلى الشارع المصري .

وتوافد العديد من الشخصيات العامة والمحاميين على نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين لتسليم أنفسهم ، بأنهم كانوا من منظمي والمشاركين في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية ، وكان أبرزهم “زياد العليمي” القيادي بحزب الحكومة ” المصري الديمقاطي الاجتماعي” ، و الاعلامية ريم ماجد و المحامي الحقوقي مالك عدلي ، و أخذت النيابة أقوالهم ، وأخلت سبيلهم .

فيما نقلت الداخلية المقبوض عليهم والمحتجزين داخل مجلس الشورى ، إلى سيارات الترحيلات و أودعتهم إلى قسم شرطة أول التجمع الخامس ، للابتعاد عن المتظاهرين حتى يصعب اللحاق بهم ، ولكن استمر توافد الشخصيات العامة وأهالي وأصدقاء المقبوض عليهم امام القسم ، ورددوا الهتافات المختلفة ضد الداخلية والنظام ، ونشبت المشادات بين أفرااد الشرطة والمتجمهرين أمام القسم .

فيما نقلت الوزارة الفتيات المحتجزات إلى مكان لم تعلن عنه ، حتى جاءت معلومات أفات بوجودهم في إحدى معسكرات الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد ، ثم هاتفت إحدى الفتيات أن الأمن ألقى بهم على طريق الاتوستراد ، وإنتقلت لهم السيارات لنقلهم ، وأصروا على التواجد أمام قسم شرطة أول التجمع الخامس ، حتى الأفراج عن المقبوض عليهم .

فيما أعلن معظم النشطاء من الشباب التضامن مع المقبوض عليهم ، ورفض قانون التظاهر ، وبدء فعاليات للتنديد بأحداث يوم 26 نوفمبر ، حتى حركة تمرد التي أيدت قانون التظاهر ، اعلنت التضامن ، ورفضهم للقبض على المشاركيين ، وأعلنوا في أحدى وسائل الاعلام انهم أيدوا هذا القانون لتطبيقه على الإخوان وأنصارهم وليس على القوى الثورية ، الذي وصفه البعض بـ “الهبل السياسي”.

الداخلية والإخوان “إيد” واحدة

أكد محمد عبد العزيز المحامي والذي قبض عليه أيضا في وقفة مجلس الشورى التي شهدت أول تفعيل لقانون التظاهر من قبل الداخلية، أن المسار الثوري هو السبيل الوحيد لإلغاء قانون التظاهر، موضحًا أن أكبر ما يستحقه القانون هو تجاهله .

وتعليقا على إمكانية الإخوان استغلال التظاهرات ضد القانون في صالحها، أشار عبد العزيز إلى أن الإخوان بالطبع ستسغل التظاهرات وعنف الداخلية للرجوع مرة أخرى إلى المشهد عبر التظاهر والتنديد بأفعال الشرطة، وإظهار أنفسهم كضحايا أمام المجتمع المحلي والغربي.

ورأى عبد العزيز أن الداخلية تفت الباب على مصراعيه للإخوان للرجوع إلى الميادين مرة أخرى، حيث قال : الداخلية والإخوان “إيد” واحدة .

الجماعة تصيد في الماء العكر

ولم يترك أنصار جماعة الإخوان و الرئيس المعزول محمد مرسي الفرصة ، ودعوا القوى الثورية بالتعاون معهم ضد ما أسموه بـ “انقلاب 30 يونيو” ، لمحاولة إعادة الشراكة بينهم وبين القوى الثورية في محاولة منهم للصيد في الماء العكر.. ولكن القوى رفضت تلك الدعوى مؤكدة على أن نظام الإخوان السابق هو شبيه بالنظام الحالي و الأسبق ولا يمكنهم مشاركتهم .

وعلى عكس ما أرادوه، إقرار قانون التظاهر عزز من حالة التظاهر في الشارع وأصبح بمثابة طوق للنجاة للحركات الثورية حيث أعادهم قوة واحدة بعد شهور من الفرقة.