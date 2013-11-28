مانكير من وحي العيد الوطني الإماراتي

الخميس 28-11-2013 06:43
فكرة وتنفيذ:هدى الزين، كتابة:ميرنا عبّاس، تصوير: جوزيف أبي رعد
بمناسبة العيد الوطنيّ الإماراتيّ، خصّصنا لك في "سيدتي نت" طريقة مميزّة للتعبير عن حبّك لوطنك والاحتفال بعيده، من خلال هذا المانكير، بخطواته التي تسمح لك بتنفيذ علم بلادك على ظفرك.
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تحتاجين إلى:
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ضعي اللون الأحمر على كامل أظافرك بطريقة أنيقة.
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اختاري ظفراً لرسم العلم عليه، وابدئي بوضع اللون الأخضر على زاوية الظفر من الأسفل.
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ارسمي بالريشة الرفيعة خطّاً من المانكير باللون الاسود، على أن تتركي مساحة بين اللون الأخضر والأسود.
|ضعي اللون الأبيض بين اللونين.
|وهكذا تكونين قد حصلت على العلم الإمارتيّ على أظافرك.