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أهم 3 نصائح من خبراء شعر النجوم لهذا الشتاء

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أهم 3 نصائح من خبراء شعر النجوم لهذا الشتاء أهم 3 نصائح من خبراء شعر النجوم لهذا الشتاء

مع بداية فصل جديد، قد تؤثِّر بعض العوامل الجويَّة القاسية سلباً على البشرة والشَّعر، فكما تؤثِّر شدَّة الحرارة والرطوبة سلباً على نضارة البشرة ونعومة الشَّعر، فإنَّ الشتاء بهوائه الجاف وبأشعَّته الضَّارة غير المباشرة سيؤثِّران أيضاً على البشرة والشَّعر.
إليكِ هذه النصائح الشتويَّة الهامَّة من خبراء شعر النجوم والمعدَّة للطقس الشتويّ شديد الجفاف الذي تتعرَّض له دولنا العربيَّة:
1. القبعة لا تقتصر على أيام الصيف
تظن الكثير من السيِّدات بأنَّ أهميَّة القبعة تقتصر على استخدامها بأيام الصيف الحارة فقط، في حين أنَّ هذه المعلومة غير صحيحة، فإذا كنتِ تخرجين من المنزل في الصباح عليكِ ارتداء القبعة أو غطاء الرأس حتى وإن كان الطقس غائماً، فأشعَّة الشَّمس فوق البنفسجيَّة الضَّارة تؤثِّر سلباً على الشَّعر حتى وإن لم تكن مباشرة.
2. الحرارة المباشرة هي عدو الشَّعر الأول
تصفيف الشَّعر بواسطة المجفف الكهربائيّ ليس من أصدقاء الشَّعر على الإطلاق، فبرودة الجو إذا تمَّت مواجهتها بالحرارة المرتفعة ستقوم بإتلاف الشَّعر على الفور، لذلك فإنَّ خبير الشَّعر وارن هولمز ينصح كل سيِّدة بأن تقوم بتعريض شعرها للهواء الطبيعيّ لمدَّة نصف ساعة حتى يجف، وإن لم يكن لديكِ متسع من الوقت للقيام بذلك، يمكنكِ تجفيف شعركِ بواسطة المجفف الكهربائيّ ولكن على الهواء البارد، فالهواء البارد سينشِّط فروة الرأس، ويجفف الشَّعر دون تعريضه إلى التلف بفعل تغيير درجة الحرارة المفاجئ من البارد إلى الساخن.
3. حافظي على رطوبة شعركِ
حتى تستطيعي الحصول على منتجات لترطيب شعركِ وحمايته من العناصر الخارجيَّة، تنصح كارين بيفان براون خبيرة الشَّعر باستخدام الزيوت النباتيَّة، وتعلِّق على هذا قائلة: "الزيوت النباتيَّة تقوم بتلطيف فروة الرأس، وعمل حاجز لحبس الرطوبة داخل الشَّعر"، ولكنَّها تنصح بعدم الإكثار من هذه الزيوت؛ حتى لا يكون مظهر شعركِ زيتياً مزعجاً، فبضع نقاط منها ستكون كافية.

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