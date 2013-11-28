الموضة تزيّن أظافرك بلون علم الإمارات

بيروت- سيدتي نت

إحتفالاً بالعيد الوطني الإماراتي، نقدّم إليك مجموعة رائعة من طلاء وملصقات الأظافر التي تقدمها ماركة ncLA العالمية احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات بالتعاون مع المصصمة الإماراتية خلود آل ثاني.

المجموعة الحصرية صممت خصيصا للاحتفال بالعيد. أما صور الحملة الإعلانية فهي نتيجة تعاون مميز بين علامة الموضة والجمال ncLA والمصممة الإماراتية خلود آل ثاني، مالكة علامة "بنت ثاني ". تعاون العلامتان أنتج صوراً رائعةً جمعت بين ألوان علم الإمارات والعمامة أو Turban المميزة.