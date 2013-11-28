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الموضة تزيّن أظافرك بلون علم الإمارات

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الخميس 28-11-2013 16:13

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    أظافرك بلون علم الإمارات

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    المجموعة الحصرية صممت خصيصا للاحتفال بالعيد

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    الموضة تزيّن أظافرك بلون علم الإمارات

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    إحتفالاً بالعيد الوطني الإماراتي، نقدّم إليك مجموعة رائعة من طلاء وملصقات الأظافر

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    لصقات اظافر مميّزة

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    ncLA بالتعاون مع المصصمة الإماراتية خلود آل ثاني.

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    ماركة ncLA العالمية تحتفل بالعيد الوطني لدولة الإمارات

بيروت- سيدتي نت

إحتفالاً بالعيد الوطني الإماراتي، نقدّم إليك مجموعة رائعة من طلاء وملصقات الأظافر التي تقدمها ماركة ncLA العالمية احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات بالتعاون مع المصصمة الإماراتية خلود آل ثاني.
المجموعة الحصرية صممت خصيصا للاحتفال بالعيد. أما صور الحملة الإعلانية فهي نتيجة تعاون مميز بين علامة الموضة والجمال ncLA والمصممة الإماراتية خلود آل ثاني، مالكة علامة "بنت ثاني ". تعاون العلامتان أنتج صوراً رائعةً جمعت بين ألوان علم الإمارات والعمامة أو Turban المميزة.

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سيدتي