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عطر Omnia Crystalline من Bvlgari

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عطر Omnia Crystalline من Bvlgari عطر Omnia Crystalline من Bvlgari

إنَّ ماء Omnia Crystalline L’eau De Parfum هو عطرٌ جديدٌ ومتألّقٌ يطرح بأشعّته على عالم Bulgari. إنّه عطرٌ مخمليٌّ وقويّ يتألّق كجوهرةٍ ويتميَّزُ بنقاء البلَّور ممَّا يكشف عن إرهافٍ معاصرٍ. ويكشف عطر Omnia Crystalline L’eau De Parfum المُخصَّص لامرأةٍ أيقونية عن أنوثةٍ مشرقةٍ تجعل منها امرأةً مميّزة. يُشكِّل هذا العطر دمجاً بين عناصر غالباً ما تكون متباينة بعضها مع بعضٍ لكنها تتحاور أيضاً بشكلٍ سلس - فهو قاسي وناعم، بلَّوري وسائل، نقيّ ومُرهف. إنّها عناصر مترابطة بشكلٍ متناغمٍ عبر قوَّةِ ورمزيَّةِ العطر، ممَّا يعكس تقليد دار Bulgari المستدام في فنّ صناعةِ العطورِ بالإضافة إلى جذورها الرومانية المتأصِّلة.
إنّ ماء Omnia Crystalline L’eau De Parfum هو الإضافة الجديدة والأحدث التي تقدّم عمقاً ودفئاً وثراءاً للمواضيع المركزية: البلَّور وزهرة اللوتس.
امرأة العطر شابة تمثّل النقاء والبساطة والنضارة والخفّة. جذابة وأنثوية، إن هذه المُلهمة مغنطيسية بقدر البلَّور، وجمالها مغطّى بوشاحٍ من الهالة الصوفية التي تتحوَّل إلى سمة غير ملموسة تتركُ أثراً حيثُما وُجدت تماماً مثل ماء العطر Omnia Crystalline L’eau De Parfum خاصتها، فهي تحرّك الأحلام والرغبات.

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سيدتي