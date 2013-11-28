حصرياً في "سيدتي نت": ماذا قالت نجوى كرم بالصوت عن علاقتها بعلي جابر؟

نشر موقع "سيدتي نت" أمس لقاءً مع النجمة نجوى كرم، تحدّثت فيه بتلقائيّة وعفويّة عن أمور عديدة في حياتها الخاصة والفنية. وما أن نشر اللقاء معها، حتى ظهرت فئة من المشكّكين، جنحوا في خيالاتهم إلى أنّ اللقاء معها مفبرك. ورغم أننا لسنا بوارد الدفاع عن صدقيّة الموقع، الذي اعتاد دوماً الصدق والأمانة في العمل الصحافيّ، فإننا ننشر مقطعاً من لقاء طويل، أجريناه مع "شمس الغنية اللبنانية" نجوى كرم، التي كانت في غاية الشفافية في حديثها عن الحبّ والزواج، موضحة حقيقة علاقتها بزميلها في برنامج Arabs Got talent، الأستاذ علي جابر. ويمكنكم أيضاً متابعة اللقاء كاملاً في العدد الصادر اليوم من مجلة "سيدتي"، والذي تصدّرت نجوى غلافه.

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