اجتماع عربى يناقش تنفيذ قرارات القمم التنموية الاقتصادية

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثانى للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، على مستوى كبار المسئولين، برئاسة السعودية، ويمثلها محمد بن صالح العقيلى وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من دول ترويكا القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (مصر والسعودية وتونس) ودول ترويكا المجلس الاقتصادى والاجتماعى (مصر والمغرب وموريتانيا)، إلى جانب الجزائر ولبنان واليمن والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.

وتناقش اللجنة تقرير الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الأولى بالكويت يناير 2009، ودورتها الثانية فى شرم الشيخ 2011 بشأن الموضوعات الاقتصادية، وفى مقدمتها مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروعات الربط الكهربائى العربى، ومخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، والاتحاد الجمركى العربى، والأمن المائى العربى، ودور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك، ومشروع الربط البحرى بين الدول العربية، والمشاريع التنموية لدعم صمود القدس ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولى فى العالم العربى، وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية.

كما تبحث اللجنة الموضوعات الاجتماعية الصادرة عن القمم العربية التنموية، وفى مقدمتها الأوضاع الصحية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية، والبرنامج العربى للحد من الفقر فى الدول العربية، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، إلى جانب تطوير التعليم فى الوطن العربى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى العربية، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس، والأهداف التنموية للألفية (2000- 2015 وما بعدها).