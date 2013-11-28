"تمرد سوهاج" تقرر عدم النزول فى مظاهرات خلال الفترة القادمة

أصدرت حركة تمرد بسوهاج، بيانا، اليوم الخميس، بعدم النزول فى مظاهرات فى الفترة القادمة، صرح بذلك ضياء العجيمى نائب مسئول الصعيد بمركزية تمرد.

وقال البيان، "نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من مؤامرات، وحرصا منا على ثورة 30 يونيو، نحذر وبشدة أن نلتزم جميعا بعدم النزول فى أى مظاهرات الفترة القادمة، وهذا لأن جماعة اإذخوان وبعض الحركات المتلونة يريدون أن ندخل جميعا فى نفق مظلم حتى لا يتم الاستفتاء على الدستور، وإظهار هذه الصورة أمام العالم، وكأننا جميعا نقف معهم فى نفس الاتجاه، وهذا غير صحيح وسوف يتناولون هذا من خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم".

وأضاف إسلام الريان مسئول حركة تمرد بسوهاج، أنه بناء على ذلك وبناء على ما صدر من بعض صفحات الإخوان من دعوات إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى كنا قد دعينا لها، فقد قررنا إلغاء فعاليات اليوم، ونطالب الجميع بالحرص من محاولات المخربين الذين يحاولون أن يندسوا بيننا وإحداث ما لم يحمد عقباه، وإن كنا ضد قانون التظاهر ونطالب بالإفراج عن المعتقلين فهذا مطلب شرعى، ولن نسمح بالانجرار خلف دعوات الإخوان، لذلك نقرر إلغاء الفعاليات.

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