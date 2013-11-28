استبعاد رئيس الوحدة المحلية بدفرة بالغربية ومدير مدرسة لتردى الخدمات

قرر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية استبعاد رئيس الوحدة المحلية لقرية دفرة من منصبه بعد قيامه بجولة ميدانية بالقرية، صباح اليوم.

حيث تبين عدم وجود رئيس الوحدة بداخلها، وتلاحظ سوء الخدمات المقدمة للأهالى، وأعمال النظافة، وعدم الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد مدرسة دفرة الثانوية، وفوجئ بغياب نسبة كبيرة من الطلاب عن الحضور وقيام مدير المدرسة باستقبال المحافظ، وهو يرتدى "شبشب" فى قدميه، مما دفع المحافظ لاستبعاده، وإصدار قرار لفاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم، بتعيين مدير للمدرسة خلفا له.