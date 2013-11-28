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بالصور..شركة مياه الشرب بأسيوط تحتفل باليوم العالمى للمياه

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أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه والطفل ،والذى يتم الاحتفال بهما فى شهر نوفمبر من كل عام ، بمقر قصر ثقافة أسيوط وبحضور جمال آدم سكرتير عام المحافظة، وسليمان قناوى السكرتير العام المساعد، واللواء حسن عبد الغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وفى كلمة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، التى ألقاها نيابة عنه السكرتير العام أعلن عن دعمه الكامل للجهود المبذولة فى مجال الطفولة والأمومة بالمحافظة، مشيرا إلى جهود المحافظة فى التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة لتحقيق واقع أفضل لأطفال المحافظة بالقرى والنجوع ومحاربة عمالة الأطفال واستغلالهم .

ومن جهته قال اللواء حسن عبد الغنى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاحتفال باليوم العالمى للمياه يعد فرضة للقيام بالتوعية لتغيير السلوك الاجتماعي، من خلال التعامل الأمثل مع المياه، فى سبيل تعزيز إدارة الموارد المائية ووضع حد لتلويث المرافق العامة، وقدم شكره لكل العاملين بالشركة لتفانيهم فى خدمة المواطن الأسيوطى .

كما تم خلال الاحتفال تكريم الفائزين من طلاب المدارس فى مسابقات الرسم والتعبير عن قضايا المياه والطفولة بمصر ومنحهم شهادات تقدير من الشركة .

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