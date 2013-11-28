الفيفا يعتمد نتيجة جنوب إفريقيا وإسبانيا

(إفي): أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بصحة المباراة الودية التي أقيمت بين إسبانيا وجنوب أفريقيا في 19 نوفمبر الجاري، رغم إجراء منتخب الماتادور تعديلا إضافيا عن العدد المسموح لها.

وقال الفيفا في بيان له إن اعتماد النتيجة كما هي بهدف دون رد لجنوب أفريقيا لا يمثل عقوبة على "البافانا بافانا"، وفيما يتعلق بإسبانيا ذكر "أنه يحلل المعلومات الواردة لديه من أجل تحديد الخطوات التي قد يتبعها في المستقبل".

يشار إلى أن الجدل حول ودية جنوب أفريقيا وإسبانيا أثير نظرا لإصابة حارس مرمى الماتادور فيكتور فالديز والدفع ببيبي رينا بدلا منه رغم أن إسبانيا استنفدت كافة تبديلاتها الستة وفقا للوائح المباريات الودية.

وقام الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا بسؤال مراقب المباراة عن إمكانية الدفع برينا وقد وافق على هذا الأمر، وتم التغيير بالفعل.

وبعدها قام جوردون إيجسوند المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بالاعتراض على القرار، ولكنه صرح فيما بعد بأنه لم يعترض على مبدأ تغيير فالديز الذي عانى من إصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء ولكنه كان يؤكد على وجوب الرجوع إلى الحكم قبل اتخاذ قرار كهذا.