ميسي يتوجه إلى الأرجنتين للمرحلة الثانية من العلاج

برشلونة، (إفي): أكمل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة المرحلة الأولى من فترة علاجه من الإصابة التي يعاني منها.

ومن المقرر أن يتوجه غدا الجمعة إلى الأرجنتين حيث سيكمل المرحلة الثانية قبل أن يعود إلى إسبانيا مطلع 2014.

وأعلن فريق برشلونة أن ميسي سيكمل المرحلة الثانية من العلاج في منشآت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومن المقرر أن يسافر طبيب البرسا ريكارد برونا والمعد البدني إلفيو باولوروسو إلى الأرجنتين منتصف الشهر المقبل للإشراف على تطور حالة اللاعب.

وأشار النادي في بيان إلى أن تطور حالة ميسي "إيجابي"، بحسب ما تؤكده آخر الفحوصات التي خضع لها في برشلونة.