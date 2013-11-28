طلاب جامعة أسوان يطالبون بتوفير عيادات مجهزة وسيارة إسعاف

عاد الهدوء تدريجيا، عصر اليوم الخميس، للحرم الجامعى لجامعة أسوان، بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها طلاب وطالبات جامعة أسوان فى وقت سابق اليوم، على خلفية وفاة طالبة بكلية العلوم أمس بالمدينة الجامعية بأسوان؛ بسبب وعكة صحية مفاجئة .

حيث قام المشاركون، فى الوقفة الاحتجاجية برفع مطالبهم لإدارة الجامعة، و أبرز هذه المطالب (محاسبة المسئولين عن قصور الخدمة الطبية وعدم وجود سيارة إسعاف، على حد وصف الطلاب)، كما طالب طلاب جامعة أسوان إدارة الجامعة أيضا بتوفير سيارة إسعاف مجهزة، وخضوع جميع الطلاب لكشف طبى بشكل دورى، بجانب توفير عيادات طبية مجهزة للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة .