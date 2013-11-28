مصدر قضائي: النائب العام هو الوحيد صاحب حق وقف عقوبة حبس فتيات إسكندرية

قال، مصدر قضائي، ان الحديث عن عفو رئاسي من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بحق الحكم الصادر بالسجن لفتيات الإخوان بالإسكندرية غير صحيح، مشيرًا إلى انه ليس من حقه إصدار قرار بالعفو الا فى الاحكام النهائية .

وأضاف المصدر لـ”ONA” أن الحل الوحيد هو أن يتدخل النائب بصفتة ممثل الادعاء بوقف الحكم لحين نظر الاستئناف، مشيرًا إلى أن قد حدث بالفعل من قبل أن تدخل النائب العام فى قضية الناشط حسن مصطفى وأوقف الحكم لحين نظر الإستشناف .

وأكدت المصادر أنه لم يأتى نائب عام فى تاريخ مصر قام بوقف الحكم لحين نظر الإسئناف، مشيرًا إلى أنه يستبعد أن يصدر النائب العام مثل هذا القرار .