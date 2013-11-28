الكمادات الساخنة تعطى شعورا بالاسترخاء والراحة والميل إلى النوم

استخدام الكمادات لعلاج الأعراض الناتجة عن الإصابة بمرض ما قد تكون منقذة، إلا أن الكثيرين لا يعرفون فوائد الكمادات وخاصة كمادات المياه الساخنة.

يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، تستخدم الكمادات الساخنة لزيادة تدفق الدم فى المناطق التى تعانى من الألم، مع حدوث ذلك بأن الكمادات الساخنة تعمل على توسيع الأوردة والأوعية الدموية فى المنطقة التى توضع عليها الكمادات، لذلك بعد الانتهاء من وضع الكمادات نجد أن الجلد اكتسب اللون الأحمر.

وأضاف الجويلى أن تأثير الكمادات الساخنة يعمل على استرخاء العضلات، فبعد تدفق الدماء فى الأوعية الدموية، يحدث تغيير طفيف فى معدل ضغط الدم، مسببا الإحساس بالاسترخاء والراحة والميل إلى النوم.

وأوضح الجويلى أن الكمادات الساخنة تستخدم فى تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى سريان الدم فى الأوعية الدموية يؤدى إلى التخلص من (حمض اللاكتيك) والذى يتكون ويترسب بالعضلات نتيجة الإجهاد والمجهود الذى يحدث طوال اليوم.

وأضاف أنه ينصح الشخص المتعب بأخذ "دش ساخن" أو استخدام كمادات ساخنة للتخلص من آثار التعب، كما يتم استعمال الكمادات الساخنة فى حالات الإصابة بالتمزق بالعضلات أو الأربطة أو الجروح، ولكن يتم علاج الجزء المصاب أولا، لأن تمزق الأربطة أو العضلات يسبب انتفاخا، واستخدام الكمادات الساخنة مباشرة يزيد من تدفق الدم، مما يزيد من حجم الانتفاخ لذلك يعالج الانتفاخ أولا ثم يتم استخدام الكمادات الساخنة.

وقال الجويلى، أما فى حالة الجروح فيجب أن يتم التعامل مع الجرح أولا، لأن استخدام الكمادات الساخنة يؤدى إلى زيادة النزيف، لذلك ينصح بضرورة استخدام تلك الكمادات بعد فترة وذلك لزيادة معدل الشفاء سريعا.