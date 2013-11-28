دفاع المتهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية يتهم مستشار التحقيق بتلفيق أقوال على لسان موكله

تقدم أحمد عبدالستار تمام المحامي بصفته وكيلا عن هشام صبحي عبدالهادي, أحد المتهمين الرئيسيين في قضية محاولة إغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التي وقعت 5سبتمبر الماضي, ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد المستشار أحمد الضبع وكيل النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا, يتهمه فيه بتلفيق أقوال على لسان موكله.

وأكد مقدم البلاغ رقم 16926 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أنه في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2013, وفي أثناء حضوره لجلسة إستكمال التحقيقات مع موكله, بدر من مستشار التحقيق المشكو في حقه ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات.

> حيث أن المشكو في حقه لم يثبت أقوال المتهم, كما أنه أضاف على أقوال المتهم ما يدينه, وأثبت ذلك بالمحضر, وحينما إعترض محامي المتهم على ذلك, وطلب منه الإلتزام بالقانون وعدم إثبات إلا ما يقوله المتهم بالنص, أبى أن يفعل ذلك وأثبت ملحوظة بالتحقيق مهددا محامي المتهم بالطرد من غرفة التحقيق.

> وأضاف مقدم البلاغ أنه لما تكررت هذه المخالفة من المشكو في حقه, إعترض وطلب منه إثبات ما يقوله المتهم نصا بدون إضافة من جانبه, وأخبره أنه إذا لم يلتزم بتطبيق القانون, فإنه سيلجأ للتفتيش القضائي, إلا أنه فوجئ بطرده من غرفة التحقيق, وقام بتصوير كارنية نقابة المحامين الخاصة بمحامي المتهم, وهو ما إعبره الأخير يمثل إكراه وتهديد لدفاع المتهم.

> وطالب مقدم البلاغ في نهايته بفتح تحقيق عادل مع المشكو في حقه, حول ما نسب إليه من مخالفات قانونية تستوجب التحقيق, وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.