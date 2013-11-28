المستشار محمود فهمى: قرار وقف تصدير الأرز قد يلغى أمام مجلس الدولة

قال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء تصدير الأرز لا يرتبط بقرار وزارة التجارة بالسماح بالتصدير، لأنه لم يحدد على وجه الدقة البند الجمركى الوارد فى قرار السماح بالتصدير، وبالتالى من حق المصدرين التمسك بالإجراءات التى تمت بالمزايدة المعلنة واللجوء إلى مجلس الدولة لإلغاء هذا القرار.

وأضاف فهمى، خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، اليوم الخميس، أن إجراءات المزايدة تم استكمالها وإعلان النتائج، وبالتالى لا يحق إلغاء المزايدة.

وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إنه تم دعوة عدد كبير من مسئولى وزارة التموين من أجل مناقشة قرار إلغاء تصدير الأرز، إلا أنهم رفضوا الحضور.