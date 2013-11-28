مساعد الخارجية الإيرانية يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان أن إيران تعتبر طريق الحل السياسي أهم طريق ممكن لإنهاء الوضع الراهن في سوريا، وتؤكد على ذلك.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن هذا التصريح جاء لعبداللهيان خلال استقباله في طهران المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاسترالية “روبيليارد”، حيث بحث معه بشأن تطورات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها التطورات السياسية في سوريا والبحرين.

واستعرض عبداللهيان مواقف بلاده تجاه تطورات المنطقة..مضيفا أن طهران تدعم على الدوام طريق الحل السياسي وعدم التدخل الأجنبي في قضايا دول المنطقة، وتؤكد على احترام إرادة شعوب المنطقة للخروج من الأزمات القائمة.

وأشار إلى نظرة طهران الإيجابية بشأن مؤتمر “جنيف 2″ حول سوريا.. قائلا “إن إيران كانت ومازالت تؤكد أن طريق الحل السياسي هو أهم طريق ممكن لحل الأزمة الراهنة في سوريا”.

بدوره، أعرب المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاسترالية روبيليارد في هذا اللقاء عن قلقه للوضع الحالي التي تمر به سوريا.. معربا عن أمله في أن يتكلل اجتماع “جنيف 2 “حول سوريا بالنجاح كما تكللت المفاوضات النووية بين أيران ومجموعة “5+1″ بالنجاح.

أ ش أ