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وقفة احتجاجية لطلاب جامعة أسوان احتجاجا على وفاة زميلة لهم

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وقفة احتجاجية لطلاب جامعة أسوان احتجاجا على وفاة زميلة لهم وقفة احتجاجية لطلاب جامعة أسوان احتجاجا على وفاة زميلة لهم

أرشيفية

قام المئات من طلاب جامعة أسوان بتنظيم وقفة احتجاجية بالجامعة بسبب ما وصفوه بالاهمال الشديد من قبل إدارة الجامعة والذى تسبب فى وفاة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم قسم الطبيعة.

وقال الطلاب أن الطالبة إصيبت بغيبوبة سكر وتم إبلاغ إدارة الجامعة وللاسف تاخر وصول سيارة الإسعاف اكثر من ثلاث ساعات مما نتج عنه وفاة الطالبة وصباح اليوم اثناء الوقفة الاحتجاجية اصيبت زميلاتها بنوبة اغماء وتم استدعاء عدد من سيارت الاسعاف ولسرعة تحرك السيارات اصطدمت سيارة اسعاف ببعض الطالبات مما اثار حفيظة الطلاب وقاموا بتحطيم سيارات الاسعاف وعدد من سيارات الجامعة .

وتحاول إدارة الجامعة احتواء الموقف وقام الحرس الجامعى باحتجاز عدد من الاعلاميين وطلاب الجامعة لقيامهم بتصوير الاحداث كما قاموا بمنع عدد اخر من دخول الجامعة للتصوير.

فيما نفى الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر نائب رئيس جامعة اسوان ان تكون وفاة الطالبة بسبب اهمال او تقصير من ادارة الجامعة واضاف ان الوفاة نتيجة سكتة قلبية وان الطالبة ليس لديها اى تاريخ مرضى ولا تعانى من مرض السكر.

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