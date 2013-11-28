بيل: هدفي في جالاتا سراي واحد من بين الأفضل طوال مسيرتي

(إفي): صرح الويلزي جاريث بيل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بأن الهدف الذي أحرزه أمس مع فريقه في مرمى جالاتا سراي التركي "كان واحدا بين الأفضل" على مدار مسيرته الكروية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، قال بيل إنه سعيد بهدفه في جالاتا سراي "فأنا أشعر بالرضا إزاء اللقاء والهدف. لقد تدربت على الضربات الحرة المباشرة وحالفني الحظ وأصبت. إنه أحد أفضل الأهداف التي أحرزتها في مسيرتي".

وعن لقاء أمس أمام جالاتا سراي في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي والذي انتهى بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أشار بيل: "أظهرنا أننا نتمتع بالشخصية وروح الفريق على الرغم من النقص العددي في صفوفنا"، في إشارة إلى طرد المدافع سيرجيو راموس من المباراة.

وأضاف الويلزي: "لا يوجد حدود لما يمكننا تحقيقه في البطولة. نحن نتمتع بإمكانيات للفوز ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لهذا الموسم".

ومن جانبه أشاد أسيير إياراميندي بأداء الريال أمام جالاتا سراي، مبينا أن الفريق عانى خلال الفترة المتبقية من الشوط الأول بسبب طرد راموس، ولكنه نجح في التغلب على مسألة النقص العددي في الشوط الثاني.