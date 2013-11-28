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بالفيديو - 18 هدفا كانوا على ' هارد ديسك ' كل شاب مصري

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بالفيديو - 18 هدفا كانوا على ' هارد ديسك ' كل شاب مصري بالفيديو - 18 هدفا كانوا على ' هارد ديسك ' كل شاب مصري

18 هدفا رائعا.. تناقلوا بين أغلب الشباب المصري، حتى قبل ظهور الإنترنت بشكله الذي سهل التواصل.

"ماستر" أم "سليف".. مصطلحات استخدمها أغلب الشباب المصري في فترة التسعينيات قبل انفجار استخدام الإنترنت في .

مع هذه المصطلحات، كان هناك مجلدا يحمل أهدافا استنائية، دوما موجودا في كل جهاز يخص الشباب الذين يحبون كرة القدم.

يستعرض FilGoal.com هذه الأهداف:

جيجز في أرسنال:

روبرتو كارلوس فى فرنسا:

ركلة مقصية لريفالدو:

هدف زيدان في ليفركوزن:

هدف زيدان في انجلترا في اوروبا 2004:

هدف ألونسو في نيوكاسل:

هدف انتونى يبواه مع ليدز يونايتد ضد ليفربول موسم 95:

ماكسي رودريجيز الارجنتين والمكسيك 2006:

اوين في الارجنتين:

رونالدو مع برشلونة:

فيجو في يورو 2000:

ديل بييرو بالكعب في دورتموند:

كعب زولا:

بيركامب:

هدف إبراهيموفيتش مع أياكس:

راؤول في فالنسيا:

إريك إدمان:

باترك برجر:

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فيديو اليوم السابع

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