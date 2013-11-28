رونالدو: أنا وميسي مختلفان

لندن، (إفي): صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأن طريقة لعبه تختلف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لذا لا ينبغي المقارنة بينهما بشكل مستمر.

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة (4-4-2) الإنجليزية التي اختارته كأفضل لاعب خلال 2013، قال كريستيانو إن كرة القدم رياضة جماعية وليست فردية لذا لا يمكن القول بأن هناك لاعب أفضل إلا إذا كان محاطا بمجموعة من الزملاء الكبار.

وأكد كريستيانو: "لولا زملائي والمدربين الذين تعلمت منهم بالإضافة إلى الجمهور الذي ألعب له وأسرتي، لما كان بمقدوري الوصول لما أنا عليه الآن".

وتوجه كريستيانو بالشكر للمجلة على اختياره كأفضل لاعب لهذا العام، مبينا أن هذا شرف يكلل الجهد الذي يبذله لاعبو الساحرة المستديرة "وأنا أشعر بأنني قدمت أداء جيدا وقويا في 2013".

وعن طموح الملكي خلال هذا الموسم رد كريستيانو بأن فريقه يمكنه التتويج ببطولة دوري الأبطال الأوروبي والدوري الإسباني أيضا، علما بأن ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثالث في الليجا برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة وستة عن برشلونة المتصدر.

وفيما يتعلق بإمكانية تتويجه كأكبر هداف في دوري الأبطال والليجا هذا الموسم قال كريستيانو: "أتمنى أن نتمكن من تحقيق كل هذا".

وأبدى كريستيانو سعادته باللعب إلى جانب الويلزي جاريث بيل "فهو لاعب جيد كما أنه يعزز جانبنا الهجومي. ومثلما اعتدت في السابق على التفاهم جيدا مع واين روني من السهل التفاهم مع بيل. فاللاعبون الجيدون يمكنهم بسهولة التفاهم والتأقلم فيما بينهم".

وحول وصف جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) له بأنه كالقائد في الملعب يرى كريستيانو: "لست واثقا من أن كلمة قائد هي الصحيحة. فنحن لدينا الكثير من القادة في الفريق ليس فقط في الملعب ولكن خارجه أيضا".