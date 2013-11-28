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«أردوغان» يزور قطر أوائل الشهر القادم

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«أردوغان» يزور قطر أوائل الشهر القادم «أردوغان» يزور قطر أوائل الشهر القادم
يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى قطر في الرابع من ديسمبر القادم لإجراء مباحثات ثنائية تتركز حول العلاقات التجارية والاقتصادية، وسبل تطوير العلاقات بين الجانبين في كل المجالات. وذكرت صحيفة حرييت التركية، الخميس، أن أردوغان سيتبادل مع المسؤولين القطريين الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية للبلدين وتقييم كل التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السورية. كان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قد قام يوم السبت الماضي بزيارة لقطر، حيث أجرى مباحثات مع نظيره القطري تركزت حول عدد من القضايا المهمة، وبشكل خاص الشأن السوري.

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