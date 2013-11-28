"اتصالات" تحتفي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

بدأت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" فعالياتها للاحتفال بالذكرى الثانية والأربعون لليوم الوطني لدولة الإمارت العربية تحت شعار "دام عزك يا بلادي"، وذلك في جميع مباني "اتصالات" في جميع أرجاء الدولة.

وقد ازدانت جميع مباني اتصالات بأعلام الدولة وبأجمل العبارات الوطنية المعبرة عن فخر واعتزاز المؤسسة إدارةً وموظفين باليوم الذي لّمَ شمل العائلة ووحد الأوطان تحت راية السلام والعطاء راية مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

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> وتضمنت فعاليات الاحتفال العديد من الأنشطة والفقرات الوطنية والفنية التي أثارت مشاعر الاعتزاز بمعاني الهوية الوطنية، والتمسك بقيم وتراث مجتمع الإمارات، احتفاءً بذكرى روح الاتحاد الذي جمع بين الأخوة وأثمر دولة قوية نابضة بالعطاء والخير والمحبة.

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> اسمك لحب الإمارات عنوان

> ونظمت "اتصــالات" بهذه المناسـبة الوطنية حملة خاصة على وســـــــائل التواصل الاجتماعي بعنــــوان "اسمك لحب الوطن عنوان" دعت فيها عملائها إلى إرسال اســمائهم الثلاثية إلى الرقم 1971 أو الوسم # دام_عزك_ يابلادي لتقوم بنشر جميع الأسماء في ملحق خاص باليوم الوطني في إحدى الجرائد المحلية.

وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيراً من قبل عملاء "اتصالات" الذي عبروا عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني بأجمل العبارات والجمل التي تعكس مدى حبهم وولائهم لقادة دولة الامارات.

مشاركة مجتمعية

> وتضمنت احتفالات "اتصالات" العديد من العروض الوطنية والتراثية بمشاركة فاعلة من قبل بعض الجهات الحكومية والثقافية، كما قام طلاب المدارس المشاركة بأداء فقرات تراثية ومسيرات تعكس روح الاتحاد وتراث الوطن وقيم الآباء والأجداد.

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> الاعتراف بالجميل

> وبهذه المناسبة الوطنية قال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات "نتقدم بأحّر التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو، رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، وإن احتفالاتنا بالعيد الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة ما هو إلا اعتراف بالجميل لهذا الوطن المعطاء الذي أعطى مواطنيه وقاطنيه من خيره وجعلهم بفضل حكمة ورؤية القيادة الرشيدة من أسعد شعوب الأرض، فحظينا بفضل رعايتهم ودعمهم بالعيش الرغيد والكريم" .

وأضاف العبدولي أن احتفالات "اتصالات" بالعيد الوطني هي تعبير عن الشعور بالفرح والسرور باليوم الذي وحد الكلمة وجمع القلوب جميعاً على حب الوطن وقائده المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو اليوم الذي نعبر فيه عن تجديد ولائنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله لنبقى على العهد ولنسير قدماً خلف راية العز والشموخ والإخلاص لهذا الوطن المعطاء.