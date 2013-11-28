"التعليم" تستضيف أساتذة الفلسفة لتثقيف ٢٠٠ من معلمى المادة

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة فى مكتب مستشار المواد الفلسفية، ندوات تنويرية لمدرسى المواد الفلسفية بالقاعة الكبرى، بديوان عام الوزارة، حاضر فيها كبار أساتذة الفلسفة فى الجامعات المصرية، وحضرها عدد 200 معلم، وموجه على مدار الثلاثة أيام الماضية.

تهدف هذه الندوات إلى توضيح سياسة مناهج الفلسفة، والمنطق الجديدة فى الارتقاء بوعى الطلبة، وربط المنهج بالمواقف الحياتية، وتحليل هذه المواقف تحليلا مستندا للتفكير الناقد الذى يعتمد على تكوين رؤية علمية.

حاضر فى اليوم الأول الدكتور محمد سعيد زيدان، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، ووجه من خلال اللقاء عدة رسائل منها: "أن يؤدى المعلم عمله كرسالة، وليس كوظيفة دون النظر للأمور المادية، والاهتمام بتعليم الفلسفة لدى الأبناء بالمرحلة الثانوية، لإيقاد مشاعل تنوير الفكر ومحاربة التعصب للرأى، كما أوصى زيدان بالأخذ بالمواقف الحياتية كمدخل لتدريس المواد الفلسفية".

وحاضر فى اليوم الثانى الدكتور مصطفى النشار، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث شدد على أهمية التفكير الناقد فى تكوين رؤية منطقية معرفية صحيحة دون التسليم بكل ما يعرض على العقل من أفكار.

وقد عبر الحضور من موجهى ومعلمى الفلسفة عن امتنانهم للوزارة على هذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها، وأعربوا عن أمنياتهم فى استمرار هذه الندوات التنويرية.

بديوان عام الوزارة حاضر فيها كبار أساتذة الفلسفة فى الجامعات المصرية وحضرها عدد 200 معلم وموجه على مدار الثلاثة أيام الماضية، تهدف هذه الندوات إلى توضيح سياسة مناهج الفلسفة والمنطق الجديدة فى الارتقاء بوعى الطلبة وربط المنهج بالمواقف الحياتية، وتحليل هذه المواقف تحليلا مستندا للتفكير الناقد الذى يعتمد على تكوين رؤية علمية.

> حاضر فى اليوم الأول الدكتور محمد سعيد زيدان أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، ووجه من خلال اللقاء عدة رسائل منها: أن يؤدى المعلم عمله كرسالة وليس كوظيفة دون النظر للأمور المادية، والاهتمام بتعليم الفلسفة لدى الأبناء بالمرحلة الثانوية لإيقاد مشاعل تنوير الفكر ومحاربة التعصب للرأى، كما أوصى زيدان بالأخذ بالمواقف الحياتية كمدخل لتدريس المواد الفلسفية.

وحاضر فى اليوم الثانى الدكتور مصطفى النشار أستاذ ورئيس قسم الفلسفة كلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث أكد على أهمية التفكير الناقد فى تكوين رؤية منطقية معرفية صحيحة دون التسليم بكل ما يعرض على العقل من أفكار.

هذا وقد عبر الحضور من موجهى ومعلمى الفلسفة عن امتنانهم للوزارة على هذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها، وأعربوا عن أمنياتهم فى استمرار هذه الندوات التنويرية.