حساء "أولغا" الاخير على متن "التيتانيك"

أعدّ هذا الطبق الشيف محمد زغل الذي قال إنه حساء لذيذ، قدّم ضمن لائحة العشاء الأخير للدرجة الأولى على متن باخرة "التيتانيك" المشهورة.

ويضيف الشيف قائلاَ:

"حساء دقيق وغني بالنكهات ،وهي المرة الأولى التي حاولت بها أن أقدّم طبقاً سبق أن قدم على أكبر السفن في العالم ، و لن أكذب بأني كنت متشوقاً لتذوقه، خاصة وأنه يتطلب الكثير من التحضير ولكن ذلك يستحق كل هذا الجهد".

المقادير:

- 7 أكواب من مرق اللحم

- 1 حبة جزر مفرومة

- 1 عرق من الكرات المفروم

- 1 عرق من الكرفس المفروم

- نصف حبة من الطماطم المفرومة

- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

- 100 غرام من لحم البقر المفروم

- ورقة غار

- رشّة من الملح

-رشّة من الفلفل الأسود

- 3 حبّات من زلال البيض

- 6 حبّات من المحار

طريقة التحضير:

1- يسخّن مرق اللحم على درجة حرارة متوسطة.

2- في وعاء كبير، تخلط الخضر المفرومة جميعها مع اللحم المفروم والبقدونس.

3- يضاف إلى الخليط الملح والفلفل الأسود وزلال البيض، ويخلط جيداً.

4- يسكب هذا الخليط فوق مرق اللحم، ويضاف إليه ورقة غار.

5- يترك الحساء حتى يغلي.

6- عندما يصبح متماسكاً، تخفض درجة الحرارة، ويترك الحساء يغلي لمدة 20 دقيقة تقريباً.

7- يصفى الخليط جيداً .

8- في طبق الحساء، توضع حبة من المحار المقطّعة إلى شرائح رقيقة، بالإضافة إلى شرائح متساوية من الجزر والكرّات، ويسكب فوقها الحساء.

- يزيّن هذا الحساء بأوراق من البقدونس ويقدّم ساخناً.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

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