“الخمسين” تنتهي من أزماتها وتصدر المسودة الأولية .. ونظام الانتخابات “مختلط”

انهت لجنة الخمسين فى اجتماع امس كل الازمات التى كانت تعرقل التصويت النهائى على الدستور ،واصدرت المسودة الاولية للمواد والتى سوف يتم التصويت عليها ابتداء من السبت المقبل ولم يتبقى لهم غير مناقشة بعض المواد العالقة منها نظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمى مجلس الشيوخ والذى قد اقترح الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد اعادة المناقشة حوله ومادة ممارسة الشعائر الدينية .

> وحسمت اللجنة نظام الانتخابات بالنظام المختلط ثلثين فردى وثلث قوائم.

> وكشف محمد سلماوى المتحدث الرسمى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور , عن انتهاء أزمة ديباجة الدستور خلال الجلسة المغلقة أمس الاربعاء والتى انتهت بعد منتصف الليل

> وقال سلماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم , انه تم الاخذ بمدنية الدولة والنص دستوريا على ان مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدنى.

> وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية , قال سلماوى انه سيتم الاخذ بما قضته المحكمة الدستورية فى تفسير المبادئ مبينا ان حزب النور اعترض على ذلك ولكن تم التوافق بين جميع الاعضاء والازهر والكنيسة

> وأضاف سلماوى ان الجلسة المغلقة استقرت على عدم الاخذ بالتمييز الايجابى للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لاى فئة

> وتابع : ان العمال والفلاحين تم تخصيص نسبة 50% لهم فى مقاعد المحليات

> ولفت سلماوى الى ان جلسة اليوم ستحسم بعض المواد العالقة من بينها الاخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمى ” مجلس الشيوخ “، من عدمه ومادة ممارسة الشعائر الدينية مبينا ان التصويت النهائى على مواد الدستور ليس اليوم

> وقال دكتور أحمد خيرى، مقرر مساعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه انسحب من اجتماع اللجنة امس الاربعاء وليس من الخمسين ، وذلك لاعتراضه على وضع اى تمييز ايجابى لاى فئة.

وأضاف، أن اللجنة أقرت خلال الجلسة أمس إلغاء التمييز الايجابى لاى فئة بانتخابات مجلس النواب القادم.

واشار الى أنه سيطالب بالنص التالى خلال جلسة الخميس، ينص على “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما ومناسبا بالمجالس النيابية”، وذلك أسوة بالمادة 11 الخاصة بالمرأة التى تلزم الدولة بتمثيل متوازن ومناسب للمرأة بالمجالس النيابية.

وردا على موقفه فى حال عدم اقرار اللجنة للنص المطالب به، قال ” لن انسحب او اجمد عضويتى،لكن لكل مقام مقال”.

وشدد خيرى على أنه سيناشد العمال للتصويت بنعم على الدستور، لما قدمه الدستور للعمال من مميزات.